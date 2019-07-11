مؤشر سوق مسقط يخسر 11 نقطة.. و49% زيادة في قيم التداولات

الرؤية – قصي الرحبي

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3813 نقطة تقريبا؛ حيث خسر 11 نقطة، بنسبة 0.29 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4057 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعًا في قيم التداول إلى 1.935 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 49 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.295 مليون ريال.

وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.091 في المئة، وبلغت 18.332 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 245 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 203 ألف ريال وبنسبة 10 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 42 ألف ريال عماني وبنسبة 2 في المئة.

وأغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6255 نقطة منخفضا 25 نقطة وبنسبة 0.4 في المئة، فيما أغلق مؤشر قطاع الصناعة عند مستوى 4561 نقطة منخفضا نقطتين وبنسبة تغير 0.05 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1867 نقطة منخفضا 0.26 نقطة وبنسبة تغير 0.01 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 535 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.23 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 38 شركة، ارتفعت منها 7 شركات وانخفضت 11 شركة، فيما استقرت أسعار 20 شركة، وتم التداول في 21.9 مليون سهم، بعدد صفقات 620 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 23 في المئة. وتصدر سهم أعلاف ظفار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.149 ريال وبنسبة صعود 10 في المئة، فيما حل سهم العمانية لخدمات التمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.098 ريال وبنسبة تغير 2 في المئة. واعتلى سهم الخليجية لخدمات استثمار قابضة صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 755,386 ريال وبنسبة 39 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 11 سهم وبنسبة 50 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1.7 مليون ريال وبنسبة 87 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 158,565 ريال وبنسبة 8 في المئة. وبلغ شراء العرب 13,875 ريال وبنسبة 0.72 في المئة. فيما بلغ شراء الاجانب 72,287 ريال وبنسبة 4 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1.7 مليون ريال وبنسبة 90 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 87 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، وبلغ بيع العرب 3 آلاف ريال وبنسبة 0.15 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 113 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.