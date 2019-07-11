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السنيدي يبحث مع وزير الصناعة الإيراني مؤشرات التجارة البينية

الخميس 11 يوليو 2019 08:31 ص بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

استقبل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بمكتبه أمس معالي رضا رحماني وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء مؤشرات التجارة البينية وسبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة بين البلدين وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الاقتصادية المختلفة والمعادن والقوى العاملة. وحضر اللقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بالوزارة والوفد المرافق لمعالي الضيف.

وكان معالي رضا رحماني قد وصل السلطنة أول أمس ويرافقه عدد من المسؤولين في مجالات التجارة والتعدين والشحن البحري. ويلتقي معالي الوزير الضيف خلال زيارته عددًا من المسؤولين بالدولة والقطاع الخاص العماني كما سيزور معاليه عددًا من الشركات والمصانع بمنطقة الرسيل الصناعية.

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