العوفي يتابع سير العمل في "التنمية الزراعية" ببركاء

بركاء - العمانية

زار معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية اليوم دائرة التنمية الزراعية ببركاء في إطار المتابعة الميدانية لأعمال المديريات التابعة للوزارة على مستوى المحافظات.

واطلع معاليه على سير العمل في أقسامها المختلفة منها قسم الشؤون الإدارية والمالية، قسم التنمية الريفية، قسم الإحصاء، وقسم التنمية الحيوانية والزراعية. والتقى بالموظفين والمواطنين المراجعين للدائرة، وتابع سير العمل في العيادة البيطرية ببركاء حيث التقى بالأطباء البيطريين والفنيين العاملين بالعيادة. واستمع للمقترحات والآراء لتطوير العمل في العيادة والدائرة بشكل عام.