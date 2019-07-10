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رسالة دكتوراه عن دور التكنولوجيا في تنمية السياحة العمانية

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

رسالة دكتوراه عن دور التكنولوجيا في تنمية السياحة العمانية

مسقط – الرؤية

حصلت الباحثة العمانية عفاف بنت عبد الله بن سالمين العلوية على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في المعلومات والسياحة من قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عن أطروحتها بعنوان (دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية قطاع السياحة بسلطنة عمان.. دراسة ميدانية).

وتشكّلت اللجنة من الأستاذة الدكتورة غادة علي عبد الحميد حمود أستاذ الدراسات السياحية والوكيل السابق للدارسات العليا والبحوث بجامعة حلوان وعميدة كلية السياحة بجامعة بني سويف مناقشًا ورئيسًا، والدكتورة فايقة محمد علي حسن أستاذ المكتبات والمعلومات مناقشاً وعضواً، والدكتور رؤوف عبد الحفيظ هلال أستاذ علم المعلومات ورئيس قسم المكتبات والمعلومات والمشرف على الأطروحة عضوا.

وهدفت الدراسة إلى معرفة دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية قطاع السياحة بسلطنة عمان وذلك من خلال معرفة مميزات تطبيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع السياحي بصفة عامة، ودراسة مظاهر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع السياحي في سلطنة عمان، ومؤشراته ومن ثمّ قياس معدل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تنمية قطاع السياحة في سلطنة عمان. بالإضافة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تنمية القطاع السياحي في السلطنة، وتحديد الفرص المتاحة التي من شأنها تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنمية القطاع السياحي في السلطنة.

وتمثلت أداة الدراسة الرئيسة في قائمة مراجعة ضمت جميع العناصر الدالة على تطبيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع السياحي، وتشكلت من أربعة محاور هي: البنية المؤسسية والتنظيمية، والبنية التشريعية والقانونية، والبنية البشرية، وصولاً إلى البنية المعلوماتية.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تشكل رؤية عامة لتفعيل الأدوات والتطبيقات التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي خلق بيئة مناسبة للسياحة الإلكترونية التي من شأنها أن تسهم في تنمية قطاع السياحة في السلطنة.

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