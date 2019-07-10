"بتروجاس عمان" تستحوذ على أصول نفطية في بحر الشمال بـ 635 مليون دولار

الرؤية – نجلاء عبدالعال

وقعت شركة بتروجاس عمان وصندوق هايتك فيجن الاستثماري اتفاقية للاستحواذ على أصول نفطية في بحر الشمال في المملكة المتحدة من شركة "توتال بحر الشمال بريطانيا" و"توتال بريطانيا المحدودة"، مقابل مبلغ 635 مليون دولار.

وتتألف الصفقة من أعمال تجارية مادية تعتمد على مجموعة من الأصول في أربع مناطق منتجة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، مع متوسط إنتاج يبلغ 25 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا متوقع في 2019، مما يجعلها واحدة من أكبر 20 شركة نفط منتجة في بحر الشمال، بالإضافة إلى تطلعها إلى رفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا.

وتشمل الصفقة تشغيل اثنين من الأصول، تشمل مناطق منطقة كواد 15 ومناطق فلايندر -المملوكة بالكامل لشركة FPSO -بالإضافة إلى مؤسسة تضم أكثر من 110 موظف ومقاول، وستخضع عملية الاستحواذ لموافقة السلطات المختصة، في كل من بتروجاس نيو البريطانية المحدودة -وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة بتروجاس عمان إحدى شركات مجموعة البرواني، ومنصة "نيو إي اند بي"، وهي منصة استثمار هايتك فيجن، ومن المقرر أن تشترك بتروجاس وهايتك فيجن في بناء مشغل كامل يعمل في بحر الشمال يركز على الجمع بين رفع القيمة الإنتاجية مع الاهتمام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة.

ووفق ما أعلن عنه فإنّ صفقة الاستحواذ توفر أساسًا لمزيد من التوسع وزيادة مركز الأعمال المستحوذ عليها تشغيليا، على أن تكون الأولوية الأساسية والأعلى بعد إتمام الصفقة هي استمرار العمليات الآمنة والفعالة، بفضل إمكانيات التشغيل والخبرات التي تتمتع بها المؤسسة التي تمّ تحويلها من توتال، والتدفق النقدي الناتج عن الأصول، كما سيسهم في مزيد من النمو لشركة بتروجاس نيو التابعة لبتروجاس عمان.

وتحتوي الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها على العديد من فرص النمو، بما في ذلك أعمال الحفر وتطوير الاكتشافات القريبة من البنية التحتية الحالية، كما أنّ هناك إمكانية لاستثمارات كبيرة وزيادة النشاط في السنوات المقبلة، وتعتزم شركة بتروجاس نيو الاستفادة من هذه الفرص بفعالية، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة النفط والغاز في المملكة المتحدة وشركاء التراخيص، مع التركيز في الوقت نفسه على تحسين الأداء البيئي، تماشيا مع استراتيجية الشركة لتقليل البصمة الكربونية لإنتاجها من النفط والغاز.

وتشمل الأصول المندرجة ضمن صفقة الاستحواذ، حقول في شرق بحر الشمال البريطاني تشغلها توتال وهي دمبارتون، وبالوك، ولوكرانزا، ودرومتوتشي وجميعها بنسبة 100%، بالإضافة إلى حوالي 66% من حقل فلايندر، و66.7% من حقل أفليك 66.67%، وفي حقل كودور نسبة 60.6%، وتتضمن نسب أقل في حقول تشغلها شركة كنووك تضم نسبة 31.56% في حقل جولدن إيجل، ونسبة 5.16% في حقل سكوت، ونسبة 2.36% في حقل تليفورد.

وقال أسامة بارواني، الرئيس التنفيذي لشركة بتروجاس: قبل خمس سنوات، بدأت استثمارات بتروجاس في أوروبا من خلال الاستحواذ على أصول شيفرون في هولندا، وفتحت مركزًا دوليًا جديدًا له رؤية توطيد ونمو في بحر الشمال. ويمثل هذا الاستحواذ في المملكة المتحدة خطوة مهمة تتماشى مع الرؤية الأوسع للمجموعة، حيث ستمثل إضافة نوعيّة لقاعدة الأصول، بالإضافة إلى التنويع في الاستثمار وضم العديد من الخبرات.