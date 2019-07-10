سلسلة اجتماعات للتعريف بآلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعات تعريفية حول آلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات. ويقام الاجتماع الأول الأحد المقبل في غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط، والاجتماع التعريفي الثاني يوم الثلاثاء 16 يوليو بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار. كما يعقد الاجتماع الثالث الأربعاء 17 يوليو في غرفة تجارة وصناعة عمان بصلالة.

وتستهدف الاجتماعات التعريفية مصنعي ومستوردي وموزعي مكيفات الهواء، وسوف تتطرق إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات والمنصة الإلكترونية لتعيين جهات تقويم المطابقة وجهات تقويم المطابقة التي تم تعيينها، وكذلك أنواع المكيفات التي تطبق عليها البطاقة وأهدافها، وكذلك سيناقش الاجتماع متطلبات وخطوات الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات وفق المواصفة القياسية العمانية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (GSO 2530/2016)، بالإضافة إلى آليات تطبيق البطاقة.

وقد بدأت وزارة التجارة والصناعة العمل بالنظام الإلكتروني لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات خلال الفترة الماضية، وتم إصدار عدد من بطاقات كفاءة الطاقة لعدد من الشركات المتقدمة للحصول على البطاقة. كما سيبدأ التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة بتاريخ 25 يوليو. وتدعو الوزارة المؤسسات والشركات المعنية لحضور الاجتماعات التعريفية وتوفيق أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة.