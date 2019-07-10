مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة فيرتريد أوتو حملة لاستدعاء 29 سيارة بنتلي من نوع بنتلي كونتيننتال جي تي طرازات 2018-2019 اعتماداً على أرقام الشاصي منSCBCA1ZG9JC069224)) إلى (SCBCA1ZG9KC072576).

ويأتي الاستدعاء بسبب وقوع فشل في حزمة التبديل بوحدة التحكم المركزية في المركبة نتيجة للجهد المنخفض في البطارية؛ وعليه ستقوم الشركة بتحديث وحدة التحكم المركزية أو المُتضررة أو تغييرها في جميع المركبات المتضررة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراءات المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.