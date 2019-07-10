تكريم المشاركين في ختام الدورة المكثفة بـ"العلوم الشرعية"

مسقط - الرؤية

احتفلت كليّة العلوم الشرعية أمس بختام الدورة الشرعية المكثفة في العلوم الشرعية وبرنامج الإجازة القرآنية، تحت رعاية الدكتور علي بن هويشل الشعيلي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الإدارية والمالية، بحضور عميد كلية العلوم الشرعية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية بكلية العلوم الشرعية، ومشاركة أكثر من ثلاثمائة طالبة من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة.

وقال إبراهيم بن راشد الغماري مساعد عميد كلية العلوم الشرعية والمشرف العام على البرامج الصيفية بالكلية في كلمته التي ألقاها إنّ الدورة تأتي ضمن البرامج الصيفية التي تنظمها كلية العلوم الشرعية، وتهدف إلى تكوين ثقافة شرعية لدى الطالبات المشاركات، كما تتضمن برامج في العقيدة والفقه، والسيرة النبوية، والتاريخ العماني والإسلامي.

بينما أوضح الشيخ وصفت أحمد الشيخ عوض المشرف على برنامج الإجازة القرآنية الجهود التي تبذلها الكلية في خدمة القران الكريم والعلوم الشرعية، والنتائج التي خرجت بها الكلية من برنامج الإجازة القرآنية.

وقدمت الطالبات المشاركات عرضاً مرئياً يعكس مدى استفادتهن من برنامج الدورة.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور علي بن هويشل الشعيلي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الإدارية والمالية الأساتذة القائمين على الدورة، والمشاركات، والمتميزات.