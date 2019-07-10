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عن حساب "نسوة" للتوفير

"ميثاق للصيرفة الإسلامية" يفوز بجائزة أفضل حملة إعلانية وتسويقية للعام 2019

الأربعاء 10 يوليو 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

"ميثاق للصيرفة الإسلامية" يفوز بجائزة أفضل حملة إعلانية وتسويقية للعام 2019

مسقط - الرؤية

فازَ حساب "نسوة" من ميثاق للصيرفة الإسلامية، بجائزة أفضل حملة إعلانية وتسويقية من قبل المجلة المرموقة في المنطقة (Transform magazine)، ضمن جوائز المجلة السنوية للعام 2019.

ويأتي هذا الإنجاز تقديرا لخطط التسويق والترويج التي قام بها ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال فترة تدشين الحملة الخاصة بهذا الحساب، والتي شملت مختلف وسائل الإعلام؛ بهدف التعريف بالميزات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها الحساب. وأقيم حفل في مدينة دبي لتوزيع الجوائز، وتكريم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ودأبت المجلة منذ عدة سنوات على الاعتراف بأفضل مستويات الأداء للبنوك والمؤسسات المالية في قارة آسيا، وتخصيص جوائز لأفضل الممارسات والأعمال التي تقوم بها البنوك في مختلف المجالات؛ ومن بينها: المجالات التسويقية والترويجية، والتي تعد من المجالات المهمة في القطاع المصرفي، والتي تشهد تنافسا كبيرا في اختيار الطرق والأساليب الحديثة في مجال التسويق والترويج الإعلاني، كما تحرص المؤسسات المالية على تخصيص ميزانية قوية لتنفيذ الحملات التسويقية، وتضع لها أهدافا وفريق عمل لمتابعتها بشكل مستمر، كما عبرت جوائز المسابقة عن تقديرها للمؤسسات الرئيسة في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، والتي برزت أهميتها نتيجة استخدام المؤسسات المالية لأحدث وسائل الاتصال لتنفيذ الحملات التسويقية والترويجية؛ ومن بينها: قنوات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.

وكان ميثاق للصيرفة الإسلامية قد دشن حساب "نِسوة" للتوفير -والمصمم خصيصًا للمرأة- والذي يوفر خدمات مصرفية حصرية سهلة، ويقدم مجموعة من المزايا والمنافع للمرأة؛ حيث قام ميثاق بإعداد هذا المنتج المصرفي ليواكب احتياجات المرأة على مختلف المستويات، ويوفر لها العديد من الخدمات المصرفية التي تجعل من حياتها أكثر تميزًا وسهولة، ويأتي تدشين حساب "نِسوة" ضمن إستراتيجية ميثاق للصيرفة الإسلامية في طرح منتجات وخدمات تلبي احتياجات الزبائن، وتحقق لهم رغباتهم وأحلامهم.

ويأتي حساب "نِسوة" ليترجم اهتمام ميثاق للصيرفة الإسلامية بالمرأة وتقديم الدعم لها، وتوفير العديد من الخدمات المختلفة ذات المزايا المتعددة التي تساعدها في إنجاز أعمالها، وتوفير مستلزمات الحياة العصرية لها ولأسرتها؛ حيث أعدَّ "ميثاق" هذه الخدمات خصيصَا للمرأة ليشكل حساب "نِسوة" أكثر من مجرد حساب مصرفي له منافع عديدة، وإنما خدمات مختلفة ومتطورة تُشعِر المرأة بالتميز والخصوصية وتنعكس إيجابا على مستوى الحياة والمعيشة.

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