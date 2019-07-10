حلقة لتنمية مهارات موظفي "صحية جنوب الباطنة"

الرستاق ـ طالب المقبالي

نظَّمتْ المديرية العامة للصحة بجنوب الباطنة -مُمثلة في دائرة التدريب ودائرة التخطيط والدراسات- حلقة تدريبية لموظفي المديرية، بعنوان "موظف بدرجة امتياز"، قدمها المهندس هارون بن ناصر العوفي، في قاعة التدريب بمستشفى الرستاق.

وتناولت الحلقة عدداً من المحاور الأساسية المتعلقة بالتحفيز وزيادة الرغبة والدافعية، وكذلك أساليب التغيير والتطوير، مع فهم العلاقات وإدارة التوقعات بحسب الوصف الوظيفي والخطط المعتمدة، كما تضمَّنت الحلقة بعض الألعاب التعليمية لشرح الأفكار بطريقة أقرب للتصور؛ حيث تحدَّث المحاضر عن ضرورة وضع الأهداف الطموحة؛ لأنها خُطوة أساسية لزيادة الدافعية والإنجاز، وكذلك لوضع الخطط والبرامج الموصلة لتحقيق الهدف، كما أوضح أهمية الواقعية في شرح المفاهيم بين الموظف والمدير ليكون الأداء وفق التوقعات، ولتكون المهمة أكثر وضوحاً؛ من خلال وضوح المعايير المتفق عليها لتحديد نجاح المهمة، وطالما أنَّ العمل في المجال الصحي يقتضي التعامل المباشر مع المراجعين والمرضى، فينبغي فهم وإدراك سلسلة الشعور واستخدامها لضبط التعامل بما يحقق الراحة للمراجع ويبعد الضغط عن الموظف، وكذلك لابد من وجود روح المبادرة والجرأة والتميز من أجل تجويد العمل والارتقاء به.