"شبابي جنوب الشرقية" يعرف المشاركات بمهارات صناعة وتزيين الكمة

صور - حمد العلوي

اختتمت دائرة الشؤون الرياضية في جنوب الشرقية ورشة للتدريب على صناعة الكمة العمانية بغرزة العقدة للسيدات؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج "شبابي 2019"، في القاعة الثقافية بالمركز الرياضي.

وأشرفتْ على التدريب في الورشة دُرية الشريف إحدى النساء المساهمات والفاعلات في المجتمع؛ للحفاظ على العديد من الموروثات العمانية، ضمن البرامج التي يقدمها برنامج "شبابي" المعني بالموروث الشعبي. وهي مدربة مُختصَّة بالعديد من المشغولات الحرفية ومنها الكمة العمانية. وبالرغم من قصر الفترة التدريبية، إلا أنها قامت بجهد كبير لإيصال أكبر قدر من المعلومات والتدريب للمتدربات. وأعربت المشاركات عن مدى استفادتهن من الورشة وسعادتهن لتنظيم مثل هذه البرامج التي تعنى بالفتيات والموروث العماني الأصيل الذي نفتخر به ونسعى للحفاظ عليه وإيصاله للأجيال الجديدة.