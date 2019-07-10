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التدريب على الرسم بألوان الباستيل في مرسم الشباب

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أُقيمت حلقة للتدريب على فن الباستيل في مرسم الشباب بمسقط، التابع لوزارة التراث والثقافة. وقدمت الحلقة الفنانة التشكيلية سوسن تاور، بمشاركة 22 فنانا وفنانة، ضمن أنشطة وفعاليات المرسم للعام 2019م، والتي تخدم أعضاء المرسم وشرائح مختلفة من المجتمع على مدار أسبوعين.

وركزت الحلقة على التعريف بخامة الباستيل ومزاياها وعيوبها والتقنيات الأساسية لاستخدامها ونوعية الورق المستخدم للرسم عليه وإخراج العمل النهائي، كما ركزت سوسن في حلقتها على جمالية ألوان الباستيل وكيفية استخدامها من أجل إنتاج أعمال فنية راقية معتمده على سهولة استخدام هذه الألوان وجاذبيتها.

وقالت سوسن: كانت تجربة جميلة بالنسبة لي في ظل حماس المشاركين لتعلم الرسم بألوان الباستيل، ووجدت لديهم امكانيات تمكنهم من التعامل مع هذه الألوان بسلاسة لإنتاج أعمال فنية متنوعة ووجدت لديهم الرغبة لاستخدام هذه الخامة لوضعها في أعمالهم وتكون ضمن الخامات المستخدمة لديهم في أعمالهم، ولقد استطاع المشاركون خلال فترة الحلقة إنتاج عدد من الأعمال المتميزة وان يستفيدوا حقا من هذه الألوان نظرا لجمال لمساتها في الأعمال الفنية.

وأبدَى المشاركون سعادتهم بالمشاركة بهذه الحلقة، وأكدوا استفادتهم من تعلمهم أسلوب التعامل مع الوان الباستيل، وأهم مزاياها وسلبياتها.

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