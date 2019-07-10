تدشين مختبر "فاب تك المتنقل" بدعم من "بي. بي. عمان"

مسقط – الرؤية

رعى سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج أمس حفل تدشين مختبر "فاب تك المتنقل"، بحضور يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة بي. بي. عُمان الداعمة للمشروع.

وتضمن برنامج الحفل عرضاً مرئياً حول فكرة المشروع، وألقى عثمان بن مكتوم المنذري المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا المبتكرة للحلول التعليمية "إنوتك" - المنفذ والمشغل للمشروع - كلمة الشركة لافتاً إلى تجارب الدول المطبقة لمشاريع مشابهة والتحديات والإيجابيات التي واجهتهم، وطرق الاستفادة من تجاربهم عند تنفيذ المشروع في السلطنة، شارحاً مراحل تنفيذ المشروع ومحتوياته وآلية تطبيقه على مستوى مدارس محافظات الظاهرة والداخلية ومسقط.

الجدير بالذكر أن مختبر "فاب تك المتنقل" عبارة عن مبادرة تعليمية تهدف إلى نشر ثقافة التصنيع وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من البرمجة والإلكترونيات والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، تأتي بدعم من شركة بي.بي. عُمان، ويحتوي المختبر على جميع الأدوات اللازمة للتصنيع من طباعة ثلاثية الأبعاد، وإلكترونيات، وأدوات برمجة وغيرها.

وقال نبيل بن سيف الحبسي أخصائي ابتكار علمي بدائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بالوزارة: تولي وزارة التربية والتعليم أهمية كبيرة بتبني البرامج النوعية والخبرات والتجارب الدولية، وخاصة تلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والتي تركز على تدريب الطلبة في مجالات الإلكترونيات، وأدوات البرمجة، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وتنمي مثل هذه البرامج مهارات الطلبة التقنية وتثري حصيلتهم العلمية وتهيئهم لمتطلبات العصر الحديث.