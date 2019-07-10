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جلسة حوارية عن "التسول الإلكتروني" ضمن "الأسبوع الاجتماعي"

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:32 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط جلسة حوارية حول ظاهرة التسول والتسول الإلكتروني، برعاية محمد بن حميد الغابشي نائب والي مسقط رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية وبحضور محمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط وشيوخ وأعيان الولاية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس تحت شعار (عمل وعطاء)، وفي بداية الجلسة ألقت نوال بنت حمدان السعيدية من دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة حول ظاهرة التسول الإلكتروني وجمع المال من الجمهور، موضحة معاني التسول الإلكتروني وما يجب على المواطنين والمقيمين اتخاذه من خطوات في حال تعرضهم لذلك، وتطرقت إلى لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور استناداً إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) والقرار الوزاري رقم (53/2010).

وقدم مراقبو التسول سعيد بن عمران البوسعيدي ومي بنت سعود المعشرية وطاهرة بنت كريم بخش البلوشي ورقة عمل حول جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة التسول من خلال عدة محاور، إلى جانب إحصائية شاملة للتسول حيث أوضحت البيانات وفقاً لإحصائيات نهاية سبتمبر 2018م، على المستوى العام للسلطنة حيث بلغ عدد الحملات التي قامت بها الوزارة من خلال الفرق الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول 737 حملة ميدانية منها 352 حملة ميدانية في محافظة مسقط وتم ضبط 351 متسولاً منهم 246 ذكرا و105 إناث يشكل العمانيين منهم  9% والعدد المتبقي غير عمانيين 91 % معظمهم من الجاليات العربية.

 

 

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