الشرطة تحذر من ترك السيارات في حالة تشغيل أثناء التسوق

مسقط - عامر الحنشي

تُحذر شرطة عمان السلطانية، السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق، أو قضاء الاحتياجات من المحلات التجارية أو محطات الوقود وغيرها من الأماكن، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة، كما أدى انتشار سرقة السيارات في الآونة الأخيرة إلى ظهور أنماط وحيل جديدة برع فيها المجرمون في طرق السرقة واختيار التوقيت المناسب لها، حيث يسهل عليهم ممارسة هذا النشاط الإجرامي عدد من الأسباب من بينها إهمال سائق السيارة في تركه سيارته قيد التشغيل وهي مفتوحة وعدم قفل الأبواب والنوافذ، أو عدم استخدام وسائل الإنذار ضد السرقة أو بأي وسيلة أخرى قد تسهل عملية سرقة السيارة، لذلك يجب على المواطنين والمقيمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مركباتهم وتركيب وسائل السلامة التي تحد من عملية سرقة السيارات.

وعبَّر عدد من المواطنين عن رأيهم في هذه الظاهرة السلبية، حيث قال عبد المجيد الشكيلي إن الظاهرة بدأت في الانتشار مؤخرا في المجتمع، فتساهل بعض أفراد المجتمع في الأخذ باحتياطات السلامة عند النزول من المركبة يعطي يغري ضعاف النفوس بالإقدام على هذه الأفعال، لذا دورنا كمواطنين أن نتعاون مع الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتأكد دائمًا من إغلاق المركبة عند الدخول للمحلات التجارية أو غيرها، كما أنه على الجهات المعنية وضع بعض العبارات التحذيرية في واجهات المراكز التجارية ومعظم محطات الوقود لأن النسبة الكبيرة منها تقع في هذه الأماكن، وتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة عبر الوسائل المتاحة والحد من انتشارها.

وقال عبد الله البحري إنَّ الظاهرة تحتاج إلى وقفة لما لها من تأثير سلبي على الفرد والمجتمع والجهات الأمنية، وهناك عدة أسباب تجعل الإنسان يقوم بهذا التصرف منها قلة الوعي والإهمال وحسن النية، ومن واجب كل شخص أن يحرص على ممتلكاته، وألا يتهاون في ترك مركبته في حالة تشغيل لتفادي وقوع هذه السرقات.

وقال مهند الربعاني: كثيراً ما نجد سيارات في حالة تشغيل من دون أصحابها وإن هذه الظاهرة موجودة وبكثرة، والكثيرون منِّا يعرضون مركباتهم للسرقة لتهاونهم عن قفل مركباتهم مما يكلفهم ويكلف الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عنها، لذلك يجب على كل شخص أن يكون واعياً حريصاً على ممتلكاته.

وأشار مازن الرجيبي إلى أن ترك السيارة في حالة تشغيل سلوك يمارسه الشباب والبنات، وكثيراً ما ترى سيارة في حالة تشغيل ولا يوجد أحد فيها، كما أنَّ بعض المخالفين يرصدون ضحاياهم في الأماكن العامة، خاصة عند ترك السيارة في حالة تشغيل والنزول منها لشراء شيء ما، وفي لحظات تتعرض المركبة للسرقة، خاصة وأن ممارسي تلك الجريمة يكونون ملمين بطبيعة المكان وكيفية التحرك فيه بسرعة لسرقة السيارة.