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ضبط 48 مخالفاً لـ"العمل والإقامة" بالداخلية

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

ضبط 48 مخالفاً لـ"العمل والإقامة" بالداخلية

 

 ألقت قيادة شرطة محافظة الداخلية بمساندة من وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى القبض على (48) شخصاً من جنسية آسيوية لمخالفتهم قانوني العمل والإقامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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