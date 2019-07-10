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بالفيديو.. حادث مروري مروع بالسعودية

الأربعاء 10 يوليو 2019 05:15 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. حادث مروري مروع بالسعودية

جازان - الوكالات

وقع حادث مروري مروع على الطريق الرابط بين محافظتي بيش والدرب في منطقة جازان في السعودية، أدى لوفاة وإصابة بالغة واشتعال مركبة، وسط غبار كثيف يحد من الرؤية بشكل كبير على طريق الدرب وطرق المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع "كاميري" والأخرى "هايلكس"، واشتعال النيران في إحدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب- بيش.

وأضاف الصرخي أنه على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الأولى متوفاة والأخرى إصابة حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الفيديو وصفوه بالمروع.

 

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