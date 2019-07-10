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فتح باب التسجيل في حاضنة إبحار اللوجيستية

الأربعاء 10 يوليو 2019 03:36 م بتوقيت مسقط

فتح باب التسجيل في حاضنة إبحار اللوجيستية

مسقط- الرؤية

 أعلنت "أسياد" -المجموعة اللوجيستية المتكاملة في الشرق الأوسط- عن فتح باب التسجيل لحاضنة إبحار لعام 2019/2020 ولغاية الأول من شهر أغسطس المقبل، بهدف دعم نمو القطاع اللوجيستي عبر تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال وتقديم مجموعة واسعة من وسائل الدعم والمساندة لنمو هذه المؤسسات ورفع مساهمتها في القطاع اللوجيستي.

وتقدم حاضنة الأعمال عبر البرنامج الذي يستمر لسنة واحدة الدعم من خلال توفير المساحات المكتبية والإستشارات المتعلقة بتطوير الأعمال والإدارة المالية وبناء العلاقات التجارية والتوجيه والارشاد التسويقي والإداري.

وتستهدف حاضنة إبحار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الباحثين عن عمل، والطلاب في السنة الأخيرة، وجميع العاملين في القطاع اللوجيستي، حيث تركز على أربعة مجالات أساسية هي: الخدمات، والتصنيع، والابتكارات والتقنية.

وتسعى هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة داعمة لرواد الأعمال عبر الاستفادة من فرص الأعمال الحالية والمستقبلية بالقطاع اللوجيستي التي تمثل أهم مقومات نمو القطاع وتحقيق التنافسية العالمية.

الجدير بالذكر أن الحاضنة نجحت في احتضان أربعة مشاريع في العام الماضي ومن المتوقع أن تضم هذا العام عشرة مشاريع إضافية.

للتسجيل في البرنامج: https://www.asyad.om/ar/ibhar-form#

 

 

 

 

 

 

 

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