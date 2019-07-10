الأربعاء, 10 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
47 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ارتفاع سعر نفط عمان

الأربعاء 10 يوليو 2019 01:07 م بتوقيت مسقط

ارتفاع سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الأربعاء 64.52 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 1.35 دولارا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 63.17 دولار أمريكي

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 أبريل 2017

ارتفاع سعر نفط عمان

المزيد

18 مايو 2017

ارتفاع سعر نفط عمان

المزيد

22 مايو 2017

ارتفاع سعر نفط عمان

المزيد

24 مايو 2017

ارتفاع سعر نفط عمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان من "مزون للألبان" حول "بيع العجول والحليب الخام"

الاقتصاد - محلي

"القوى العاملة" تنشر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل أول جلسة في محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة