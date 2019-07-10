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تكــــوير.. غنائية بين درويش وعربي قانط

الأربعاء 10 يوليو 2019 12:28 م بتوقيت مسقط

تكــــوير.. غنائية بين درويش وعربي قانط

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

*درويش:

كوّرتَ ثمّ لها في الغيب تكويرُ

بسطاً بلا عبثٍ تسري المقاديرُ !

بندول حائطهم ماانفك يسألني

عن بوق رحلتهم ..

***

*عربي قانط:

فالوقت تدميرُ ...

عن نفخة صعقت أكبادنا فهوت

صرعى وقبضته ذو الشأن تدبيرُ

***

*درويش:

ماالعمرُ مازمني إلا كطارفةٍ !!

ترنو ونظرتها لله إكسيرُ !!

والحزن واليأس أشباحٌ تهيم سُدى

لا يأس يسكنني ! والوجه تحريرُ !!

***

*عربي قانط:

ماذا إذا استعرت أوجاع أفئدة ؟

في زيتها كمدٌ والحاكم الكيرُ !!

ماذا ووجه أبي المغدور يجلدني!!

فالمورَياتُ لها في العين تصويرُ

ماذا ولون أخي المذبوح يلبسني!!

عرْيا وبردته ...بردٌ وتهجيرُ !!!

ماذا إذا وطني المهزوم شرّدني

غُلّتْ سحائبه والصاعُ تكفيرُ!!

ماذا لمن سحقوا والدمُ نوفرةٌ !!!!

حمراء ماجنة ..ألقتلُ تقديرُ ؟!!!!

أين المضي وفي اللادرب قافلتي؟

قد أُحكمت غَلَقا والسجنُ ماخورُ!!

ضاقت ذراع الثرى عن حمل ذاكرتي!!

هل لي بطمأنة؟!!...هل لي تباشيرُ

أينايَ في زمن الأوغاد توجعني

مرآةُ باصرتي ...شكٌ وتكسيرُ !!

أينايَ أسئلني والكون يجهلني!!

معناي ضاع أسىً ...هل ثمّ تدبيرُ !!؟

***

*درويش:

في عمق روحك مشكاةٌ مُسرّجةٌ

أنى التفتَ قناديلٌ وتبشيرُ

أنى نظرتَ فآفاقٌ به فُتحت

الله للروح أنهارٌ وتشجيرُ

أنى اتجهتُ فوجه الله خارطتي

القمحُ مسبحةٌ والذكرُ شحرورُ

المبعدون لهم في النور أروقةٌ

للصابرين على أوجاعهم دورُ ..

بالحب بالدفء بالأزهار عامرة

شوقي له فرسٌ صهواتها النورُ

ذاك انتماؤك ياإنسان من أزلٍ !!

والحب كوثره للنفس تطهيرُ

***

*عربي قانط:

الحب بلسم مافي القلب من شجنٍ

هو الجناح لذات الخلد ..باسبورُ

الحزن ماالحزن إلا شمعةٌ خمدت

في الريح أضلعها والجوّ ديجورُ

والحزن يهلك أرواحا له خضعت!!

***

*عربي قانط:

واليأس أخطرُ ما في الحزن ..ساطورُ !!

***

*درويش:

روحٌ بلا قبس آثارُ أضرحة!!

لا شيء يسكنها إلا الصراصيرُ

***

*عربي قانط :

الباب موصدة؟؟

***

*درويش:

كلا...

***

*عربي قانط :

ومن قنطوا !!!

***

*درويش:

مفتاحهم ثقةٌ ...للنور بلورُ ...

 

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