أمين دراوشة | فلسطين
-1-
يقمع اللغة
يعيق نمو الثقافة
يؤزم الفكر.
-2-
ميكانيزمات الدفاع السلطعونية
والبحث عن خرافات ننام مطمئنين في أحضانها
ما نفع التجربة دون امتلاك المهارة؟
أين كنّا؟
أين أخطأنا؟
متى تساقطت حبات المطر؟
كيف ستهطل من جديد؟
الكسل
الكذب
هوس الجنس
أهذا حقا ما نحن عليه؟
ما نحتاجه
رؤية وإرادة
ولكن حياتنا يسودها الخوف
يسكن أعماق النفس
رعب
من الذات
هروب وفرار.
-3-
منذ العودة من منفاه خلع رداء الحرب
ولبس بدلات الحرير
ولاذ في وكر الأكاذيب والأوهام
محمل بالخطايا.
-4-
أشتات من الناس
وجودنا ضروري لهم
وإلا من سيقوم على خدمتهم؟
تذبل الموسيقى
لا يوجد لنا ولا داية واحدة
تقطع الحبل.
-5-
هو الآن متوحد مع ذاته
ذاته الشرهة
سيزول عطش قلبه
وتضطرم روحه
والأيام مفعمة بالأمل والوعود
يعود
يرجع
يصل
يدوس التقهقر بازدراء
يرنو إلى الغيوم
إلى متى نخضع للقوة؟
متى نصل إلى شدة القوة؟
-6-
تعال أيها الربيع
تقدم
اهجم
يفتح لك أبناء الأرض أذرعتهم.