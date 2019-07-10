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حلقة حول الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة بظفار

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:58 ص بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في ظفار 1
حلقة عمل حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في ظفار

صلالة - الرؤية

 

نفَّذ المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية، حلقة عمل حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، برعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، وصاحب السمو أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة الفنية، وعدد من أصحاب السعادة والضباط والمختصين من الجهات المختصة.

وهدفتْ الحلقة إلى تعزيز بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم التدريب المهني الفعال، ونشر التوعية اللازمة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، كذلك زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة في هذا المجال، ومفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادره ومراحله وآثاره الدولية، والمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الدولية والثنائية ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية، والمعايير الدولية للنظم الفعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لتقييم السلطنة بالمعايير والمؤشرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى، وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها وغيرها.

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