توقيف 3 متهمين بحيازة المخدرات

مسقط - الرؤية
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبضَ على ثلاثة أشخاص في قضيتين مختلفتين بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، وضُبِطت بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والمورفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الأربعاء 10 يوليو 2019 09:57 ص بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبضَ على ثلاثة أشخاص في قضيتين مختلفتين بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، وضُبِطت بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والمورفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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