الأربعاء, 10 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

توقيف 3 متهمين بحيازة المخدرات

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:57 ص بتوقيت مسقط

توقيف 3 متهمين بحيازة المخدرات

مسقط - الرؤية

 

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبضَ على ثلاثة أشخاص في قضيتين مختلفتين بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، وضُبِطت بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والمورفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 ديسمبر 2015

ضبط 10 متهمين بحيازة المخدرات في سمائل

المزيد

24 يناير 2018

ضبط 3 متهمين بحيازة المخدرات في الداخلية

المزيد

08 مارس 2015

ضبط 3 متهمين بحيازة وتعاطي المخدرات في البريمي

المزيد

17 يوليو 2016

القبض على متهمين بحيازة المخدرات بمسندم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القوى العاملة" تنشر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل أول جلسة في محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة