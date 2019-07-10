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انطلاقة مميزة لـ"شبابي 2019" في هيماء

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:56 ص بتوقيت مسقط

جانب من التدشين2
جانب من التدشين

هيماء- محفوظ الشيباني

 

أطلقت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الوسطى، برنامج "شبابي 2019"، في ولاية هيماء، بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية، وذلك بمجلس هيماء، بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي  لفئة الشباب، والتعريف بالموروث الشعبي التي تتميز به المحافظة والاهتمام بالبيئة.

واشتملَ البرنامج على العديد من المسابقات الثقافية "سين جيم"، وكذلك الشعر، ومسابقات رمي الكرات. وتحرص الدائرة على تنمية المجالات الرياضية لدى المشاركين في البرنامج، وكذلك شغل أوقات الشباب بما يفيدهم في الصيف.

ويُذكر أنَّ الدائرة ستنفذ خلال الأيام المقبلة العديد من البرامج الشبابية في المحاور الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والفنية والنشاط النسوي التي ستشمل جميع ولايات محافظة الوسطى.

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