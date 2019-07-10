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ضمن أنشطة البرنامج الصيفي

"تعليمية البريمي" تستثمر في المستقبل: محاضرات توعوية لتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:55 ص بتوقيت مسقط

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البريمي- سيف المعمري

 

تواصلت، أمس، فعاليات البرنامج الصيفي لطلاب المدارس 2019 بمراكز تعليمية البريمي؛ حيث قدَّمت هدى بنت عبدالله البادية معلمة تقنية معلومات، ورشة عن كيفية إنشاء مقاطع فيديو احترافية، وتصدير المقاطع التي يتم إنشاؤها؛ وذلك في مدرسة حفصة بنت سيرين.

فيما قدمت المدربة موزة النعيمية المديرة التنفيذية لفريق إنجاز للتدريب، ورشة بعنوان "اصنعها بنفسك"؛ بهدف التركيز على مجموعة من النقاط المهمة في تطوير الذات؛ منها: صناعة الفكرة، وتحديد الأهداف، وصناعة الفرص، واستغلالها.

وقدم مصمِّم الوسائط المتعددة إسماعيل حمد بن خميس البلوشي، ورشة "البلاك لايت"، والتي هدفت لتعريف المشاركين على تكنيك وفكرة "البلاك لايت"، وتنمية مهارات الطلاب في تقديم عروض ومعارض "البلاك لايت"، وكذلك تشكيل لوحة فنية مضيئة، كما تمَّ طرح وتغذية أفكار تناسب تكنيك "البلاك لايت"، وكذلك غرس قيم العمل الجماعي.

وفي مركز عزان بن قيس، قدم عمار بن نصير البلوشي عضو فريق AZ للدعاية والإعلان، ورشة "اصنع فيلمك بنفسك"؛ حيث عرَّف الطلاب بطريقة استعمال الكاميرا الرقمية وتصوير الأفلام الخاصة.

أما في مركز زينب بنت خزيمة قدمت نورة اليزيدية من فريق البريمي الخيري، ورقه عمل؛ تناولت خلالها العمل الخيري، وقدمت سلامة الكعبية ورشه عمل بعنوان "اصنعي هديتك بنفسك"؛ حيث تناولت فيها كيفية صناعة الهدايا، وتشجيع الطالبات لفتح مشروع منزلي خاص، إضافة إلى توفير المال واختصار الوقت.

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