"تقنية عبري" تكرم 40 مجيدا بمختلف التخصصات الأكاديمية والإدارية

عبري - ناصر العبري

احتفلتْ الكلية التقنية بعبري، أمس، بتكريم عددٍ من موظفيها المجيدين، تحت رعاية الدكتور حمدان بن محمد المنذري عميد الكلية، وبحضور مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية، ومساعدة العميد لشؤون الطلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالكلية.

وقال الدكتور حمدان المنذري عميد الكلية: نرحب بالموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل معنا في هذا العام، ولم يتسنَّ لنا الترحيب بهم، ونشكر جميع المخلصين في هذه الكلية على ما قدموه وبذلوه من عطاء كما عهدناهم دوما، ومما لا شك فيه أنكم أنتم أساس النهوض بهذا الصرح العلمي فأنتم أساس هذه الكلية وعمادها، وأنا سعيدا جدا بتواجدي بينكم، والعمل معكم كفريق وأسرة واحدة، وأريد أن يشعر الجميع هنا بالافتخار بنفسه لما يملكه من مهمة عظيمة في المشاركة في بناء العقول، وتخريج الكوادر التي سوف يكون لها شأن كبير في رفعة هذا الوطن المعطاء.

وبعدها تم تقديم عرض مرئي حول فعاليات وإنجازات الكلية خلال العام الأكاديمي 2018/2019م. وفي الختام، كرم العميد الموظفين المجيدين، والذين بلغ عددهم 40 موظفا وموظفة من أقسام الكلية المختلفة، وأفضل موظف في استخدام نظام التعليم الذاتي، وأحد أقدم موظفي الكلية، وقد شمل التكريم كذلك رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية والموظفين المبتعثين لتكملة الدراسات العليا، وكذلك تكريم أفضل عامل من الشركات وأفضل موظف أمن.