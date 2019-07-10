الأربعاء, 10 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

95.5 مليون ريال إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أبريل

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:48 ص بتوقيت مسقط

95.5 مليون ريال إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أبريل

مسقط – الرؤية

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أبريل 2019م، بنسبة 12.2% لتصل إلى 95 مليونا و466 ألف ريال عُماني مقارنة بـ85 مليونا و112 ألف ريال عُماني بنهاية أبريل 2018م فيما بلغت نسبة الإشغال 67.1% بنهاية أبريل 2019م. وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أبريل 2019 بلغ 683 ألفا و150 نزيلا حيث أشارت الإحصائيات إلى أنَّ النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء ليبلغ عددهم 307 آلاف و840 نزيلا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 165 ألفاً و32 نزيلا ثم النزلاء الآسيويين الذين بلغ عددهم 73 ألفا و786 نزيلا والخليجيين الذين بلغ عددهم 58 ألفًا و742 نزيلا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية الذين بلغ عددهم 26 ألفاً و123 نزيلا ومن الأمريكتين 23 ألفا و192 نزيلا إضافة إلى 6 آلاف و302 نزيل من أوقيانوسيا و4 آلاف و271 نزيلا من أفريقيا و17 ألفا و861 نزيلا من الجنسيات الأخرى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 يوليو 2016

إيرادات السلطنة من النفط تتراجع قرب المليار ريال بنهاية أبريل

المزيد

03 أغسطس 2016

1.27 مليون سائح إلى السلطنة بنهاية النصف الأول.. و88.6 مليون ريال إيرادات الفنادق

المزيد

07 يوليو 2018

97 مليون ريال إيرادات فندقية.. و1.4 مليون زائر للسلطنة بنهاية مايو

المزيد

26 أغسطس 2015

97 مليون ريال إيرادات الفنادق بنهاية يونيو.. و1.140 مليون سائح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القوى العاملة" تنشر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل أول جلسة في محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة