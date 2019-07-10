95.5 مليون ريال إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أبريل

مسقط – الرؤية

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أبريل 2019م، بنسبة 12.2% لتصل إلى 95 مليونا و466 ألف ريال عُماني مقارنة بـ85 مليونا و112 ألف ريال عُماني بنهاية أبريل 2018م فيما بلغت نسبة الإشغال 67.1% بنهاية أبريل 2019م. وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أبريل 2019 بلغ 683 ألفا و150 نزيلا حيث أشارت الإحصائيات إلى أنَّ النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء ليبلغ عددهم 307 آلاف و840 نزيلا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 165 ألفاً و32 نزيلا ثم النزلاء الآسيويين الذين بلغ عددهم 73 ألفا و786 نزيلا والخليجيين الذين بلغ عددهم 58 ألفًا و742 نزيلا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية الذين بلغ عددهم 26 ألفاً و123 نزيلا ومن الأمريكتين 23 ألفا و192 نزيلا إضافة إلى 6 آلاف و302 نزيل من أوقيانوسيا و4 آلاف و271 نزيلا من أفريقيا و17 ألفا و861 نزيلا من الجنسيات الأخرى.