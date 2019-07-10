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حلقة نقاشية حول "تطوير آليات عمل لجان الغرفة"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:47 ص بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية  



نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل بعنوان "تطوير آلية عمل اللجان بالغرفة" بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة وراشد بن عامر المصلحي نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعدد من أعضاء المجلس، ومشاركة عدد من أعضاء اللجان المتخصصة في الغرفة بكافة فروعها، الذين يمثلون أصحاب وصاحبات الأعمال والمختصين بالقطاعات الاقتصادية المُختلفة.
ورحب علي بن سالم الحجري رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، رئيس لجنة السياحة، بأعضاء اللجان مؤكداً أنَّ اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستؤتي ثمارها في تطوير أداء وأعمال اللجان وتعظيم الاستفادة من الخبرات، كون أن اللجان تعد بمثابة همزة وصل بين القطاع الخاص والغرفة.


وقدم عبد العظيم البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة كلمة استعرض فيها أهداف اللقاء ومنها كيفية الاستفادة من نتائج اجتماعات اللجان وتوظيفها في خدمة أهداف الغرفة بشكل عام، وصولاً إلى تحقيق رؤية ورسالة الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص وصوت القطاع الخاص.
وقدمت المحامية ميمونة السليمانية ورقة عمل حول مفهوم المشاورات العامة وأهميتها، وأدوار غرف التجارة والصناعة عالميا، وصلاحيات تطوير اللجان في الغرفة وفقاً لنظام عملها واللوائح التنفيذية لها.
واطلع المشاركون على الدور المأمول من اللجان والصلاحيات الممنوحة لهم على الصعيدين الداخلي والخارجي بما يضمن تحقيق رسالة وأهداف الغرفة وأبرزها تنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلصت حلقة العمل إلى توصية بتشكيل فريق من الحضور لدراسة المقترحات التي تتقدم بها اللجان عبر فروعها، بما فيها آلية التعاون والتكامل مع الجمعيات ذات الشأن الاقتصادي، التي سيجري دراستها ورفعها لمجلس الإدارة واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

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