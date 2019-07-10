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اتفاقية لتعزيز التعاون بين مركز عمان للموارد الوراثية و"العمانية للاستثمار الغذائي"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:45 ص بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

اجتمع مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية مع الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة للعمل معاً على بعض البحوث والأنشطة الابتكارية والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. ووقعت المؤسستان اتفاقية لتحقيق أقصى إمكانيات الموارد الجينية العمانية لتعزيز التعاون بينهما بمقر مجلس البحث العلمي في مجمع الابتكار مسقط وبحضور سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي والمهندس صالح محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والدكتورة نادية السعدية المدير التنفيذي لمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.

وقالت الدكتورة نادية السعدية إن عُمان تؤمن حالياً ما يقارب 60% من الاحتياجات الغذائية عن طريق الأسواق الدولية، لكن زيادة الطلب والنمو السكاني يشيران إلى ضرورة رفع معدل الأمن الغذائي من خلال زراعة المحاصيل المحلية المحسنة وتربية الحيوانات. ويتطلع المركز إلى الدور الذي ستلعبه الاتفاقية في تشجيع استغلال وحماية وتطوير الثروة الوراثية عن طريق التطوير والتحسين.

وأضاف المهندس صالح الشنفري: التعاون يفتح آفاقاً جديدة لعُمان بما تزخر به من تنوع أحيائي، والذي سيساهم في تعزيز قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، والذي بدوره سيخلق فرص عمل مستدامة متعلقة بهذه القطاعات وزيادة الصادرات العُمانية.

وتنص الاتفاقية على منح الأولوية للمبادرات المتعلقة بالمحافظة على الموارد الوراثية العمانية ذات الأهمية العالمية، بالإضافة إلى تطوير هذه الموارد. كما تركز الاتفاقية على تعاون المؤسستين في الاستشارات والبحوث والتدريب إضافة إلى التطوير والخدمات المرتبطة بها وتسليط الضوء على القضايا الأساسية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والابتكار. كما سيعمل الطرفان مستقبلاً على تيسير التعاون الدولي وتشجيع فرص الاستثمار في الثروة العمانية الوراثية.

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