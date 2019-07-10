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شراكة استراتيجية بين "النمر" و"الدولية" في قطاع المعارض

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:44 ص بتوقيت مسقط

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الرؤية - أحمد الجهوري

 

وقعت شركة النمر للمعارض اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الدولية للمعارض (IFP) الرائدة وهي إحدى أفضل المؤسسات الرائدة عالميا في مجال تنظيم الفعاليات التجارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء على الاتفاقية ستنظم الشركتان أول معرض مشترك بينهما وهو معرض ومؤتمر عمان للزراعة والثروة السمكية والغذاء "أجرو فود" Agro-Food – الذي من المقرر انطلاق فعالياته في يونيو 2020 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة.

وحضر حفل التوقيع الذي عقد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أمس سعادة محسن البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة وسعادة قيس اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان. ووقع الاتفاقية سالم الهاشمي رئيس مجلس إدارة النمر للمعارض ممثلاً عن الشركة، وجورج عياش نائب رئيس الشركة الدولية للمعارض (IFP) ممثلا لـها وبحضور عدد من المسؤولين بالشركتين.

ووصف سالم الهاشمي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بأنها علامة فارقة في قطاع الفعاليات والمعارض في السلطنة وأضاف: سيكون معرض "أجرو فود"Agro-Food أول معرض مشترك بين الطرفين ومن المقرر تنظيمه في العام المقبل كعلامة مرجعية بارزة في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في السلطنة.

ومن جانبه تحدث جورج عياش نائب رئيس الشركة الدولية للمعارض (IFP) عن فرص نمو وتطور قطاع المعارض بالسلطنة، مشددًا على أهمية تنظيم عدد من المعارض والمؤتمرات التجارية المبتكرة التي يمكنها تعزيز القطاع الصناعي في البلاد فضلاً عن دورها المتوقع في الإسهام في دعم مسيرة النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وأضاف عياش: الشركة الدولية للمعارض (IFP) متحمسة للعمل مع شركة النمر للمعارض التي تحظى عملياً بمكانة رائدة في قطاع تنظيم المعارض والفعاليات في سلطنة عُمان، وبكل تأكيد أنَّ هذا المشروع المشترك بين الشركتين سيزيد من تسارع زخم وقدرات نمو الطرفين.

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