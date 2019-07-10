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اتفاقية بين "الزراعة" و"الفاو" لـ"تنمية أسماك السطح"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

وقّعت وزارة الزراعة والثروة السمكية اتفاقية مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في السلطنة لتنفيذ مشروع تنمية وإدارة أسماك السطح الصغيرة في السلطنة، والبدء في تنفيذ أعمال المشروع مطلع سبتمبر المقبل، بشراكة بين الخبراء الدوليين من المنظمة ونظرائهم على المستوى الوطني.

ووقع الاتفاقية من طرف الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية، كما وقّع من طرف المنظمة سعادة الدكتورة نورا أورابح حداد ممثلة السلطنة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويأتي تنفيذ الاتفاقية في إطار تحقيق الأهداف القطاعية للوزارة والمتمثلة في ضمان استدامة مصائد أسماك السطح الصغيرة في السلطنة، والرفع من عائدات هذه المنتجات السمكية عبر تطوير مشاريع صناعات سمكية ذات قيمة مضافة والتي ستحقق توفر فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية.

وسيقف المشروع على الإمكانيات المتوفرة ومستويات التوسع في استغلال هذه الموارد مع تحديد الأسطول المناسب لاستغلال هذه المخازين بصورة مسؤولة ومستدامة؛ بما يتوافق مع نهج وسياق مدونة الصيد المسؤول والرشيد، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد السمكية واستعمالها بصورة تضمن عائدات اقتصادية عالية.

وسيُمكِّن تنفيذ المشروع من توجيه الجهات الراغبة في الاستثمار لسلاسل الإنتاج والتصنيع، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال توفير احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. وتمثل أسماك السطح الصغيرة بأنواعها المختلفة نسبة عالية في الإنتاج الإجمالي السنوي للقطاع، حيث يتم استغلال هذه الأنواع في كل من بحر عمان وبحر العرب من قبل الصيادين الحرفيين باستخدام معدات صيد تقليدية وتعتبر الكميات القابلة للاستغلال من هذه الأنواع أعلى مما يتم إنتاجه من قبل قطاع الصيد الحرفي في الوقت الحالي.

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