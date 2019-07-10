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"مدريك" يطلق دعوة بحثية لدعم "تحدي عمان لتطوير أنظمة تحلية المياه"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

"مدريك" يطلق دعوة بحثية لدعم "تحدي عمان لتطوير أنظمة تحلية المياه"

مسقط - الرؤية

 

أطلق مركز الشرق الأوسط لتحلية المياه (مدريك) دعوة بحثية دولية لدعم تحدي عمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحالات الكوارث الإنسانية بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتتضمن الدعوة تقديم مقترحات بحثية في مجال تقنيات تحلية المياه ذات الحجم الصغير بهدف دعم تحدي عُمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحالات الكوارث الإنسانية الأبحاث في هذا المجال الجديد للتحدي الذي يهدف للتوصل إلى وحدة تحلية مبتكرة بحجم عائلي.

 

وتمّ تصميم المبادرة العلمية الابتكارية للعمل بالتزامن مع تحدي عُمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحالات الكوارث الإنسانية الذي أطلقه مركز مدريك بالتعاون مع مجلس البحث العلمي في شهر مارس 2018 والذي سيقدم جائزة قدرها (700000) دولار أمريكي للشخص أو الفريق الذي سيتمكّن من تصميم جهاز تحلية مياه محمول باليد، ومنخفض التكلفة، ومناسب للاستخدام في فترة زمنية قصيرة، ويتميّز بخاصية التوزيع السريع في حالة حدوث الأزمات الإنسانية. وسيمنح مركز مدريك منحتين للأبحاث في هذا المسار الجديد للتحدي حيث سيصل مبلغ المنحة الواحدة إلى (90000) دولار أمريكي كحد أقصى في عام 2019، وإذا لم يتم الفوز بتحدي عُمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية في عام 2019، فسيتم الإعلان عن دعوة بحثية أخرى في عام 2020.

وتهدف المنحة العلمية بالتحديد، إلى توفير جهاز تحلية للمياه المالحة بحجم عائلي (120 لترًا في اليوم) حيث يتوقع أن تساهم هذه الوحدة في التمهيد لتصنيع جهاز التحلية الفردي الناجح الذي يبحث عنه تحدي عمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحالات الكوارث الإنسانية. وجميع تفاصيل ومتطلبات الترشيح متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمركز مدريك على الإنترنت، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 سبتمبر.

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