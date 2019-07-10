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تعاون بين بنكي ظفار و"أي سي أي سي أي" لتحويل الأموال

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:19 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

وقّع بنك ظفار مذكرة تفاهم مع بنك أي سي أي سي أي لتسهيل التحويل الفوري للأموال من السلطنة إلى الهند. ووقع الاتفاقية من بنك ظفار بشير بن سعيد الصبحي، مساعد المدير العام ورئيس العلاقات المصرفية الدولية والخزينة، ووقعها من بنك أي سي أي سي أي فيكاش شارما، الرئيس الإقليمي- الشرق الأوسط وإفريقيا. وحضر توقيع الاتفاقية فريق الإدارة التنفيذية لكل من بنك ظفار وبنك أي سي أي سي أي.

وقال بشير الصبحي: نفخر بتوقيع الاتفاقية مع بنك اي سي اي سي اي، حيث سنتمكن من خلال هذه الشراكة تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لزبائننا من الجالية الهندية المقيمة في السلطنة، فضلًا عن تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية سواء في السلطنة أو في الهند.

ومن شأن الاتفاقية أن تقلل الوقت المستغرق لمعاملات التحويل إلى الهند والذي يصل إلى 48 ساعة الآن. كما يمكن للزبائن الاستفادة من خدمة التحويل الفوري من خلال منصة بنك أي سي أي سي أي للتحويل الفوري للأموال إلى الهند والتي تتمتع بدرجة عالية من الأمان علاوة على تميزها بالتكلفة المنخفضة، وبإمكان الجالية الهندية المقيمة في السلطنة الاستفادة من الخدمة من خلال فتح حساب التوفير مع بنك ظفار.

ومن جانبه قال شارما: سعداء بهذا التعاون مع بنك ظفار، إذا سيتمكن الوافدون من الجنسية الهندية المقيمون في سلطنة عمان من الاستفادة من خدمة التحويل الفوري للأموال إلى الهند بالإضافة إلى إمكانية التعامل المباشر مع حساباتهم المصرفية في الهند.

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