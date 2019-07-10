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سحوبات جذابة لبنك مسقط في مهرجان صلالة السياحي

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:18 ص بتوقيت مسقط

سحوبات جذابة لبنك مسقط في مهرجان صلالة السياحي

صلالة – الرؤية

 

 يشارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، في دعم وإنجاح مهرجان صلالة السياحي، الذي ينظم خلال الفترة من 11يوليو ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل، مجددًا البنك بذلك رعايته للحدث السنوي الذي يحقق نجاحات متواصلة ويساهم في التعريف بالمقوّمات السياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص.

وقال ياسر بن سالم تبوك، مدير إقليمي أول لفروع محافظة ظفار ببنك مسقط، إنّ البنك ساهم على مر السنوات والدورات الماضية في دعم مهرجان صلالة السياحي والمشاركة مع الجهات المعنية في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية والتراثية والاجتماعية التي تساهم في التعريف بالمقومات المختلفة التي تزخر بها محافظة ظفار، مضيفا أنّ بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة التي تحرص على دعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في إبراز الأحداث المحلية والمشاركة في إنجاحها.

وأوضح ياسر تبوك أن بنك مسقط يشارك في المهرجان من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التي ستضيف للمهرجان إثارة ومتعة من خلال جناح البنك في ميدان المهرجان بمركز البلدية الترفيهي، حيث سيجري خلال أيام المهرجان تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك للزبائن وللجمهور بشكل عام عن طريق فريق ساعد الذي سيكون متواجدًا في جناح البنك طوال أيام المهرجان، كما سينظم بنك مسقط فعالية كبرى للاحتفاء بجوائز برنامج "المزيونة" نصف السنوية وإجراء السحب على مليون و500 ألف ريال لزبائن البنك، إضافة إلى التعريف بمنتجات وتسهيلات البنك المصرفية عبر اللوحات التعريفية والتي ستكون منتشرة في المواقع الرئيسية للمهرجان وفي الطرق والأماكن الرئيسية في محافظة ظفار.

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