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"المها" تؤكد جاهزية محطاتها لخدمة "زوار الخريف"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:13 ص بتوقيت مسقط

"المها" تؤكد جاهزية محطاتها لخدمة "زوار الخريف"

صلالة - الرؤية

 

أكدت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية - الأكثر انتشاراً في السلطنة - جاهزية محطاتها لتلبية احتياجات زوار موسم خريف محافظة ظفار لهذا العام، من الوقود والخدمات الأخرى. وزار الفريق المختص هذه المحطات للتأكد من كفاءتها التشغيلية وطاقتها الاستيعابية، وتوفير أفضل درجات الخدمة، لمواكبة الطلب المتزايد على الوقود في تلك الفترة.

وتعمل الشركة على التأكّد من كفاءة وجودة الخدمات وتوافرها للعملاء، فضلا عن توافر الوقود بمختلف أنواعه بشكل دائم، واتخذت كافة التدابير اللازمة في محطاتها نظراً لكثرة أعداد السياح القادمين براً إلى المحافظة وتجوالهم في المناطق السياحية، ما يساهم في زيادة الطلب على الوقود في فترة الخريف، حيث تنتشر محطات "المها" على جميع الطرق المؤدية إلى صلالة.

وأكّدت شركة المها وضع خطط متكاملة ليحظى كافة زبائنها بأفضل خدمات تعبئة الوقود وأسرعها على مدار الساعة، حيث تستقبل جميع محطاتها بطاقات البنوك التجارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى جميع بطاقات الوقود التابعة لها، تسهيلاً لزبائنها في طريقة الدفع وبشكل مرن.

وتقوم الشركة بمراقبة كميات الوقود في محطاتها البالغه 30 محطة في محافظة ظفار فضلاً عن المحطات الواقعة على الطرق المتجهة من وإلى المحافظة وإعادة تعبئتها لتفادي حدوث أي نقص في الإمدادات، وبالنسبة لدورات المياه فقد قامت الشركة بصيانتها وتدعو كافة مستخدميها المحافظة عليها وأن يتركوها نظيفها بعد الاستخدام ليستطيع من بعدهم استخدامه.

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