"متابعة الخدمات الصحية بالوسطى" تناقش الخطة الخمسية التشغيلية للمحافظة

هيماء – الرؤية

ترأس سعادة السيّد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية أمس الاجتماع الثالث للجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي للخدمات الصحيّة بمحافظة الوسطى، بحضور خليفة بن سيف اليعقوبي مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المديرية بولاية هيماء.

وألقى سعادة الدكتور مستشار الوزارة للشؤون الصحية كلمة الافتتاح، وأوضح خلالها أنّ الاجتماع يهدف إلى متابعة سير العمل بالمديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة الوسطى، والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ وتطوير العمل على مستوى المحافظة وتقديم الدعم اللازم.

وثمّن سعادته في كلمته جهود جميع العاملين على تقديم وتجويد العمل الصحي مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة خلال الحملات الصحية والأنواء المناخية التي شهدتها المحافظة.

واستعرض خليفة بن سيف اليعقوبي - مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى - مؤشرات الأداء بالمحافظة من حيث توزيع الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية ممثلة بمستشفى هيماء، والموارد البشرية العاملة بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الخطة الخمسية التشغيلية التاسعة للمحافظة، وخطط التأهب الوبائي وإدارة الحالات الطارئة والأزمات، واستعراض إنجازات لجنة التنسيق والمتابعة لعامي 2017 و2018، علاوة على استعراض أبرز التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

يُذكر أنّ انعقاد جلسات هذه اللجنة جاء بعد إصدار معالي وزير الصحة قراراً وزارياً يقضي بإنشاء لجان مركزية تسمى "لجان التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي للخدمات الصحية بالمحافظات" وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الصحي والخطط التنموية والاستراتيجية للخدمات الصحية بالمحافظات.