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"تعليمة الوسطى" تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

"تعليمة الوسطى" تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

 

هيماء- محفوظ الشيباني

ناقشت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020م والنظر في جاهزية جميع ما يتعلق بدوام الطلبة، والتطرق إلى متابعة المباني والكتب والأدلة والوسائل التعليمية والصيانة وأجهزة الحاسوب والتقنية والمختبرات المدرسيّة وأدواتها والأثاث المدرسي ووسائل نقل الطلبة وعقود شركات النظافة ومتابعة تعيين وتنقلات الكوادر البشرية وطرح تطبيق أفكار جديدة تتعلق في استقبال الهيئة التدريسية والطلاب وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بقاعة الاجتماعات برئاسة سعيد سعود الحرسوسي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع وبحضور موظفي الأقسام المعنية.

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