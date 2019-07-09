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تكريم الفائزين بمسابقة حصاد المجيدين في "أوقاف ظفار"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:32 م بتوقيت مسقط

صلالة - العمانية

 

احتفلت المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار أمس بختام مسابقة حصاد المجيدين بأوقاف ظفار، برعاية سعادة الدكتور أحمد بن علي العمري مستشار الشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور الدكتور أحمد بن علي الكعبي مدير عام الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة. وذلك في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.

 

وأوضح مدير دائرة شؤون المساجد ومدارس القرآن الكريم بالمديرية سهيل بن علي جعبوب في كلمته التي ألقاها أنّ عدد المشاركين في المسابقة لهذا العام بلغ 84 طالبا وطالبة بمختلف الفئات العمرية. مشيرا إلى أنّ فكرة المسابقة التي تستهدف طلبة مدارس القرآن الكريم التابعة للمديرية جاءت انطلاقا من الحرص على تدريس كتاب الله عزّ وجل، وتعظيمه في نفوس الطلبة، ورفع مستوى جودة التعليم في مدارس القرآن الكريم، وإكساب الطلبة القيم الإسلامية الحميدة.

 وتضمن الاحتفال تقديم عرض مرئي ووصلات إنشادية وفقرات متنوعة في هذا الجانب. 

وفي ختام الحفل سلم راعي المناسبة الجوائز والشهادات للطلبة الحاصلين على المراكز الأولى بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة والشركات الداعمة.

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