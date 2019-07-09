المستشفى السلطاني ينجز 9628 عملية ولادة في 2018 بنسبة زيادة 33%

مسقط - الرؤية

كشفت إحصائية صادرة عن المستشفى السلطاني أنّ عدد عمليات الولادة بلغ 9628 حالة بنهاية العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 33%. كما أوضحت أنّ العيادات الخارجية لأمراض النساء والولادة بالمستشفى السلطاني والتي يبلغ عددها 21 عيادة تخصصية استقبلت حوالي 28831 مراجعة في 2018، وبلغ عدد الحالات المرقدة في أقسام أمراض النساء والولادة 23071 حالة.

وبلغ عدد التدخلات بالجراحة أو المنظار في مجال أمراض النساء والولادة -بحسب ما رصدته الإحصائية- حوالي 3645 عملية تراوحت بين العمليات المعقدة والمتوسطة والصغرى، وشملت التدخلات الجراحية مجالات العمليات القيصرية، وإزالة الرحم وأليافه عبر المنظار، وإجراء عمليات معقدة للحالات المرضية التي تعاني من الأورام في منطقة المبايض وعنق الرحم، علاوةً على القيام بعمليات للحالات المرضية للبطانة المهاجرة من الدرجتين الثالثة والرابعة.

يذكر أن دائرة أمراض النساء والولادة بالمستشفى شهدت خلال السنوات الخمس الماضية إضافة جناح ما بعد الولادة بسعة 24 سريرا، وزيادة 3 أسرة لطوارئ أمراض النساء والولادة وإضافة 8 أسرة للعناية الفائقة، وتدشين خدمة نقل الدم للأجنة بالرحم، بجانب تدشين خدمة استئصال الأورام السرطانية المستعصية في منطقة الرحم بواسطة المنظار الجراحي، ورفع عدد خدمات الرعاية الصحية التخصصية في مجال أمراض النساء والولادة.