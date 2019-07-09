مؤشر سوق مسقط يواصل "الارتفاع البطيء".. ويغلق عند 3825 نقطة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

واصل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الحفاظ - بصعوبة - على مؤشر أخضر وبفارق نقطة واحدة أعادته إلى مستوى إغلاق الأربعاء الماضي ليواصل محاولة الابتعاد عن أدنى مستوياته على الإطلاق. ومع رمزية ارتفاع الإغلاق إلا أنّ استمرار شراء الاستثمار غير العماني كان مريحا خاصة وأنّ قيم الشراء الأجنبي كانت بنسب جيدة لإجمالي التداولات. وسجل مؤشر العائد الكلي حفاظا بالكاد على اللون الأخضر مع ستة أعشار النقطة، ليصل إلى 4068 نقطة.

ودعم ارتفاع المؤشر العام بشكل أساسي مكاسب سهمي بنك مسقط وبنك صحار، وزاد من التفاؤل إعلان أكثر من شركة تحقيق أداء جيد في النتائج الأولية للربع الثاني من العام، ومن بين الشركات المعلنة عن نتائج كانت شركة أعلاف ظفار بتسجيل صافي أرباح في النصف الأول من العام بلغ 915 ألف ريال عماني مقابل خسائر في النصف الأول من العام الماضي بلغت 25 ألف ريال، وبذلك حققت نسبة زيادة 3660 بالمئة، وتفاعل سهم الشركة، الذي يجري تداوله في السوق الموازية، مع الإعلان عن النتائج مسجلا ارتفاعا بنسبة 18.4 بالمئة ليغلق عند 135 بيسة مرتفعا من 114 بيسة في الإغلاق السابق.

وارتفعت أيضا أرباح شركة صناعة البناء المتخصصة في إنتاج الحجر الجيري، والجير المطفأ، وسيليكات الكالسيوم، وحققت صافي ربح 144.6 ألف ريال مقابل 60 ألفًا، في النصف الأول من 2018، ولكن السهم -المتداول في سوق المتابعة- لم يتفاعل مع إعلان النتائج الفصلية خلال الجلسة وكان قد وصل في مرحلة سابقة إلى أقل من نصف القيمة الاسمية له وهي 100 بيسة للسهم ومازال حتى الآن سعر تداوله عند 39 بيسة فقط.

ورغم تراجع أرباح الشركة العالمية لإدارة الفنادق، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إلا أنّ الشركة حققت أرباحا صافية جيدة بلغت 1.246 مليون ريال، وبلغ ربح السهم 415 بيسةـ ويتداول السهم في السوق الموازية ويبلغ سعر إغلاقه الحالي 1.25 ريال ويعد من الأسهم ذات السعر المرتفع نسبيا والتي لا تشهد عادة تداولات قوية.

كذلك جاءت نتائج شركة موانئ صلالة مبشرة مع تعافي أداء الشركة من تأثيرات إعصار مكونو الذي أثر على عملياتها والقدرة التشغيلية لمحطة الحاويات التابعة لها خلال النصف الثاني من العام الماضي خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغت تكاليف الإعصار خلال العام الجاري 2.21 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات أقساط التأمين، ومازالت الشركة تعمل على عمليات استعادة التشغيل، وفق إفصاح الشركة، ومع ذلك فإنّ صافي أرباح الشركة ارتفع بنسبة 183 بالمئة مقارنة في الفترة المقابلة وسجل صافي الأرباح 2.17 مليون ريال تقريبا.

ووصلت قيمة التداولات في جلسة الثلاثاء إلى 1.3 مليون ريال عماني تقريبا بنسبة زيادة 13.8 بالمئة مقارنة مع جلسة التداولات السابقة، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 427 ألف ريال وقيمة البيع 150 ألف ريال، وبذلك ارتفع صافي الاستثمار العماني بنهاية الجلسة بقيمة 276 ألف ريال ممثلا 21.35 بالمئة من إجمالي التداولات خلال الجلسة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المدرجة بالسوق مستعيدة 6.18 مليون ريال من خسائرها السابقة لتبلغ نحو 18.349 مليار ريال.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات القطاعية، أغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6280 نقطة بارتفاع 0.06 بالمئة، وأغلق مؤشر القطاع الصناعي مرتفعا إلى مستوى 4564 نقطة بنسبة 0.14 بالمئة تقريبا فوق المستوى السابق، أمّا قطاع الخدمات فأغلق عند مستوى 1868 نقطة وبنسبة زيادة 0.2 في المئة، ووصل مؤشر السوق الشرعي إلى 537 نقطة.

وتمّ التداول على أوراق 34 شركة، ارتفعت منها 12 ورقة وانخفضت اثنتان، وتصدر سهم أعلاف ظفار قائمة أسهم الشركات المرتفعة في السوق، فيما تراجع إغلاق كلية مجان ليفقد السهم 4 بيسات، كما تراجع سهم بنك ظفار فاقدا بيستين.