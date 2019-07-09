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حلقة عمل حول أمن المعلومات في دبا

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:49 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول أمن المعلومات في دبا

مسندم - الرؤية

نظَّمتْ إدارة حماية المستهلك في دبا -وبالتعاون مع مركز البيئة والشؤون المناخية بولاية دبا، ممثلا بإدارة البيئة والشؤون المناخية في محافظة مسندم- حلقة عمل حول أمن المعلومات لموظفي الإدارة، بالتعاون مع عضو منظمة اليونسكو في مدرسة سكينة بنت الحسين؛ في إطار التعاون بين الهيئة ومختلف المؤسسات.

وقدَّم الحلقة عبدالله بن صالح الصبحي مدرب بقسم أمن المعلومات الإلكترونية بمكتب وزير البيئة والشؤون المناخية؛ تناول فيها عددًا من المحاور كأمن المعلومات الإلكترونية، والتحذيرات الأمنية للشبكات اللاسلكية المجهولة، والروابط المجهولة، وكيفية محاربة الفيروسات والتصدي لها، وأهمية اختيار كلمة مرور قوية للبرامج لضمان عدم اختراقها.

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