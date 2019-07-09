تعاون بين "التربية" و"ظفار للطاقة" في تنفيذ "نقلة" لتدريب الطلاب

صلالة - الرؤية

تَتَواصل أعمال البرنامج التدريبي الطلابي "نقلة" -الذي تُنفذه مجموعة نماء على مستوى شركاتها، ويُنفذ في محافظة ظفار، بإشراف من شركة ظفار للطاقة- بمشاركة 10 طلاب يُمثلون ولايات محافظة ظفار بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، ممثلة بقسم التوجيه المهني، ويستمر حتى الغد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للطاقة المهندس علي شماس، عن دعمه لبرامج الاستدامة: تحرص شركة ظفار للطاقة على مواكبة المساعي الوطنية في شتى أنحاء السلطنة للارتقاء بسوق العمل وتوفير تجارب تعليمية مُثرية ومُستدامة للجيل الناشئ، مع التركيز على مناطق الامتياز في صلالة، والتي تخدمها شركة ظفار للطاقة. كما أن "نقلة" أحد برامج الاستدامة المهمة التي تؤهل أجيال عُمان المستقبل لسوق العمل المحلي، ويحظى بتفاعل كبير من قبل المشاركين. ونثمِّن الجهود الكبيرة الذي يقدمها القائمين على البرنامج والتعاون المثمر بين الشركة وقسم التوجيه المهني بتعليمية ظفار، ونتطلع لنتائج مثمرة ومستدامة مع ختام البرنامج.

ويهدفُ البرنامج إلى تعريف الطلاب والطالبات على بيئات العمل المختلفة، لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة، عبر خوضهم لتجارب عملية ومحاكاة واقعية لبيئة العمل، مع تدريبهم على مهارات العمل اليومية والتعامل مع المديرين والزملاء في العمل. ويسعى البرنامج لتقديم الشرح الوافي للطلاب، وفي المقابل الرد على الكثير من التساؤلات التي يطرحها الطلاب لتحديد مساراتهم العلمية والعملية؛ وبالتالي تقديم العون لهم فيما يخص تخطيطهم للمستقبل واختيارهم لطبيعة العمل الذي يناسب كل فرد منهم.

ويأتي "نقلة" -الذي تشرف عليه في محافظة ظفار شركة ظفار للطاقة- ضمن رؤية إستراتيجية تلتزم بها مجموعة نماء؛ حيث يجري تنفيذ البرنامج للعام الثاني إيمانا من الشركة بأهمية الشراكة المجتمعية وإعداد أجيال المستقبل بشكل مهني للانخراط في سوق العمل المحلي بمحصلة عملية ومعرفية تُعينهم على تولي مهامهم المستقبلية. يُشار إلى أنَّ "ظفار للطاقة" شركة مملوكة للحكومة وتابعة لشركة الكهرباء القابضة "نماء"، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 100 ألف مشترك في ظفار.