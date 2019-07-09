الثلاثاء, 09 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

محاكاة لبيئة العمل في الشركة بالتنسيق مع "تعليمية ظفار"

تعاون بين "التربية" و"ظفار للطاقة" في تنفيذ "نقلة" لتدريب الطلاب

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "التربية" و"ظفار للطاقة" في تنفيذ "نقلة" لتدريب الطلاب

 

 

صلالة - الرؤية

تَتَواصل أعمال البرنامج التدريبي الطلابي "نقلة" -الذي تُنفذه مجموعة نماء على مستوى شركاتها، ويُنفذ في محافظة ظفار، بإشراف من شركة ظفار للطاقة- بمشاركة 10 طلاب يُمثلون ولايات محافظة ظفار بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، ممثلة بقسم التوجيه المهني، ويستمر حتى الغد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للطاقة المهندس علي شماس، عن دعمه لبرامج الاستدامة: تحرص شركة ظفار للطاقة على مواكبة المساعي الوطنية في شتى أنحاء السلطنة للارتقاء بسوق العمل وتوفير تجارب تعليمية مُثرية ومُستدامة للجيل الناشئ، مع التركيز على مناطق الامتياز في صلالة، والتي تخدمها شركة ظفار للطاقة. كما أن "نقلة" أحد برامج الاستدامة المهمة التي تؤهل أجيال عُمان المستقبل لسوق العمل المحلي، ويحظى بتفاعل كبير من قبل المشاركين. ونثمِّن الجهود الكبيرة الذي يقدمها القائمين على البرنامج والتعاون المثمر بين الشركة وقسم التوجيه المهني بتعليمية ظفار، ونتطلع لنتائج مثمرة ومستدامة مع ختام البرنامج.

ويهدفُ البرنامج إلى تعريف الطلاب والطالبات على بيئات العمل المختلفة، لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة، عبر خوضهم لتجارب عملية ومحاكاة واقعية لبيئة العمل، مع تدريبهم على مهارات العمل اليومية والتعامل مع المديرين والزملاء في العمل. ويسعى البرنامج لتقديم الشرح الوافي للطلاب، وفي المقابل الرد على الكثير من التساؤلات التي يطرحها الطلاب لتحديد مساراتهم العلمية والعملية؛ وبالتالي تقديم العون لهم فيما يخص تخطيطهم للمستقبل واختيارهم لطبيعة العمل الذي يناسب كل فرد منهم.

ويأتي "نقلة" -الذي تشرف عليه في محافظة ظفار شركة ظفار للطاقة- ضمن رؤية إستراتيجية تلتزم بها مجموعة نماء؛ حيث يجري تنفيذ البرنامج للعام الثاني إيمانا من الشركة بأهمية الشراكة المجتمعية وإعداد أجيال المستقبل بشكل مهني للانخراط في سوق العمل المحلي بمحصلة عملية ومعرفية تُعينهم على تولي مهامهم المستقبلية. يُشار إلى أنَّ "ظفار للطاقة" شركة مملوكة للحكومة وتابعة لشركة الكهرباء القابضة "نماء"، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 100 ألف مشترك في ظفار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 سبتمبر 2018

"التربية" تدشن برنامج الإسعافات لتدريب الطلاب والمعلمين والممرضين

المزيد

30 ديسمبر 2018

اتفاقية تعاون بين "التربية والتعليم" و"عمانتل" لتعزيز مهارات الطلاب في البرمجة والابتكار

المزيد

24 سبتمبر 2016

اتفاقية تعاون مع المغرب لتدريب المحامين العمانيين

المزيد

01 ديسمبر 2015

تعاون بين "الاختصاصات الطبية" ومؤسسات قطرية لتدريب الأطباء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة