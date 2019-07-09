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"غرفة شمال الشرقية" تناقش خطة عمل "الخدمات وتقنية المعلومات"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

"غرفة شمال الشرقية" تناقش خطة عمل "الخدمات وتقنية المعلومات"

إبراء - الرؤية

عقدتْ لجنة الخدمات وتقنية المعلومات بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية اجتماعَها الأوَّل للعام الحالي، برئاسة صالح بن منصور الشرجي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من المؤسسات العامة والخاصة.

وشهدَ الاجتماعُ اختيار جاسم بن سالم الرشيدي مدير مساعد بصندوق رفد نائبا لرئيس اللجنة. وتطرَّق رئيس اللجنة إلى مناقشة اختصاصات اللجنة، ومهام العمل المنوطة بها؛ لأجل تطوير قطاع الخدمات وتقنية المعلومات في محافظة شمال الشرقية، وأكد الأعضاء أهمية أن تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات العامة وتقنية المعلومات بمزيدٍ من الدعم الفني من أجل الارتقاء بالنظم الإلكترونية التي تقدمها للعملاء، وتوفير حلول ذكية وخدمات رقمية حديثة ومركز معلومات يعمل بكفاءة عالية.

وناقشَ الأعضاءُ خطة عمل اللجنة في الفترة المقبلة بما في ذلك إقامة ورشة عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ تُشارك فيها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق رفد؛ يتم فيها طرح دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الرائدة في قطاع الخدمات، إضافة لاستعراض المشاريع الريادية الأخرى التي حققت نجاحا في المجتمع المحلي.

كما ناقشَ الأعضاءُ مقترحَ عقد لقاء مع بعض جهات الاختصاص حول خدمات الأمن والسلامة في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وتراخيص إقامة بعض المشاريع الخدمية في القرى التابعة لولايات محافظة شمال الشرقية.

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