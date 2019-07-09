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برامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال في "غرفة مسندم"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

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مسندم - الرؤية

نظَّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم برنامجًا تدريبيًّا في مجال ريادة الأعمال بولاية دبا، واشتمل على عدة محاور؛ أهمها: التعريف بالمصطلحات التي تهم رواد الأعمال، وتنظيم المشاريع، وكيفية البحث عن فكرة مشروع، وتحليل السوق، وتحديد أسعار البيع والميزة التنافسية، ومصادر التمويل، وخطة العمل، واتخاذ القرار، إلى جانب كيفية تأسيس الشركة والخطوات اللازمة لتحويل الحلم إلى حقيقة؛ وذلك بولاية دبا بمحافظة مسندم.

كما نظَّمت الغرفة دورة أخرى في ولاية خصب حول تطوير الهويات التجارية، واشتملت على مقدمة حول اختيار الاسم التجاري والشعار والهوية وأنماط الألوان والأشكال والرمزية والرسالة والجمل التسويقية، وكيفية بناء الوعي حول الهوية التجارية، والتعريف بكيفية استخدام المؤسسات للشعارات وعناصرها، وكيفية تطوير الهويات المختلفة وارتباطاتها المتبادلة مع الاتجاهات العامة.

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