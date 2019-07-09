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ورشة حول بدائل الإستراتيجية العمرانية لجنوب الشرقية

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

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صور- حمد العلوي

أقيمتْ، أمس، ورشة عمل حول بدائل مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية، و سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل البيئة والشؤون المناخية، وأصحاب السعادة ولاة المحافظة، وأعضاء المجلس البلدي، ومديري عموم الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

وبدأتْ الورشة بكلمة سعادة الشيخ محافظ جنوب الشرقية؛ رحب فيها بفريق عمل الإستراتيجية والحضور وأعضاء المكتب الاستشاري المشرف على المحافظة، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات وجلسات الحوار التفاعلية استكمالا للورش السابقة ضمن المخطط الوطني لرؤية عمان 2040.

وتحدَّث الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير مشروع الإستراتيجية العمرانية للمجلس الأعلى للتخطيط، عن الإستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، موضحا مراحل مشروع الإستراتيجية، لافتا إلى أنَّ الورشة تأتي في المرحلة قبل الأخيرة لتحديد الخيار المناسب للمحافظة.

وقدم أدغر مراد من المكتب الاستشاري عرضًا مرئيا حول الخيارات الثلاثة للمحافظة، ثم فُتِح باب النقاش حول محاور النمو العمراني والنمو الاقتصادي وقطاع النقل والبنية الأساسية.

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