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افتتاح معرض للأسر المنتجة في العامرات

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

 

 

العامرات - العمانية

 

شهدت ولاية العامرات افتتاح معرض للأسر المُنتجة في مركز اللولو التجاري ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس لصيف 2019، الذي تنظمه دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط بالتنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية ممثلة في فريق العامرات الخيري وجمعية المرأة العمانية تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات رئيس لجنة التنمية الاجتماعية.

ويستمر المعرض لثلاثة أيام بمشاركة 26 أسرة من الأسر المنتجة من جمعية المرأة العمانية بالعامرات.

وفي حفل الافتتاح تجول سعادة الدكتور يحيى الندابي برفقة الدكتور محمد بن علي السعدي مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في أقسام المعرض الذي اشتمل على العديد من الصناعات والمنتجات الأسرية المتميزة كالبخور والحلويات والعطور والملابس الخاصة بالأطفال والمأكولات العمانية.

وفي ختام الحفل كرَّم سعادته الأسر المشاركة في المعرض، بحضور محمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط ومدير عام مركز اللولو بالعامرات وعدد من المدعوين وأهالي الولاية.

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