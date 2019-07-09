"دار العطاء" تختتم أنشطة النادي الصيفي الأول

مسقط – الرؤية

اختتمت جمعية دار العطاء بالتَّعاون مع مدرسة منتيسوري عُمان، برنامج "نادي عطاء الصيفي الأول، والذي نُظم برعاية شركة "مواصلات" لوجستيًا، حيث تكفلت بنقل الأطفال يومياً من منازلهم إلى مقر مدرسة منتسوري عُمان في القرم، والبنك الأهلي الذي غطى التكاليف الثانوية للنادي، بهدف تنمية مواهب الأطفال وصقل قدراتهم، وتطوير مهارات الإدارة والتخطيط والقيادة، والإشراف وإدارة الوقت، والذي استمر لمدة شهر.

واستهدف "نادي عطاء الصيفي" 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و13 سنة، من ولايات مطرح ومسقط والعامرات، وتمَّ التركيز على تعليم الأطفال الرياضيات والكيمياء والهندسة، بالتعاون مع قرية الطفل الهندسية، إلى جانب تعليمهم صنع الفخاريات والنجارة والخياطة والطبخ وأعمالا يدوية أخرى.

وتمَّ تنظيم رحلات أسبوعية تعليمية للطلبة، منها زيارة إلى محل بيتزا، حيث قام كل طفل بعمل طبقه الخاص، كما زار الأطفال متحف بيت الزبير، وشاهدوا الملابس العمانية المختلفة والأسلحة العمانية التقليدية، والبيت العماني القديم، وتعلم الأطفال طريقة لف وربط المصر العماني، كما تعرف الأطفال على محافظات السلطنة وما يميز كل مُحافظة، بالإضافة إلى مشاهدة القلاع والحصون الموجودة في السلطنة.

ويشار إلى أنَّ المونتيسوري هو نظام تربوي مؤسس على اعتبار الطفل مشاركاً إيجابيا في إطار بيئة أعدت خصيصا له، وتتيح له حرية الحركة واختيار الأعمال بعفوية وبتلقائية من خلال استخدامه لحواسه في استكشاف العالم من حوله، ومساعدته على التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه. وهذه الطريقة مصممة على أساس حاجة الطفل لتطوير مقدراته الفكرية والجسدية وتلبية احتياجاته.