الثلاثاء, 09 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"دار العطاء" تختتم أنشطة النادي الصيفي الأول

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

IMG_8466
IMG_8477

مسقط – الرؤية

اختتمت جمعية دار العطاء بالتَّعاون مع مدرسة منتيسوري عُمان، برنامج "نادي عطاء الصيفي الأول، والذي نُظم برعاية شركة "مواصلات" لوجستيًا، حيث تكفلت بنقل الأطفال يومياً من منازلهم إلى مقر مدرسة منتسوري عُمان في القرم، والبنك الأهلي الذي غطى التكاليف الثانوية للنادي، بهدف تنمية مواهب الأطفال وصقل قدراتهم، وتطوير مهارات الإدارة والتخطيط والقيادة، والإشراف وإدارة الوقت، والذي استمر لمدة شهر.

واستهدف "نادي عطاء الصيفي" 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و13 سنة، من ولايات مطرح ومسقط والعامرات، وتمَّ التركيز على تعليم الأطفال الرياضيات والكيمياء والهندسة، بالتعاون مع قرية الطفل الهندسية، إلى جانب تعليمهم صنع الفخاريات والنجارة والخياطة والطبخ وأعمالا يدوية أخرى.

وتمَّ تنظيم رحلات أسبوعية تعليمية للطلبة، منها زيارة إلى محل بيتزا، حيث قام كل طفل بعمل طبقه الخاص، كما زار الأطفال متحف بيت الزبير، وشاهدوا الملابس العمانية المختلفة والأسلحة العمانية التقليدية، والبيت العماني القديم، وتعلم الأطفال طريقة لف وربط المصر العماني، كما تعرف الأطفال على محافظات السلطنة وما يميز كل مُحافظة، بالإضافة إلى مشاهدة القلاع والحصون الموجودة في السلطنة.

ويشار إلى أنَّ المونتيسوري هو نظام تربوي مؤسس على اعتبار الطفل مشاركاً إيجابيا في إطار بيئة أعدت خصيصا له، وتتيح له حرية الحركة واختيار الأعمال بعفوية وبتلقائية من خلال استخدامه لحواسه في استكشاف العالم من حوله، ومساعدته على التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه. وهذه الطريقة مصممة على أساس حاجة الطفل لتطوير مقدراته الفكرية والجسدية وتلبية احتياجاته.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أغسطس 2015

"بلديات الظاهرة"تختتم أنشطة الملتقى الصيفي الأول لأبناء موظفيها

المزيد

05 أغسطس 2015

أنشطة تربوية وترفيهية لطالبات مركز يقاء الصيفي بالرستاق

المزيد

14 أغسطس 2017

بدء ملتقى شارات الهواية والارتقاء بالبيئة ضمن أنشطة المخيم الصيفي بظفار

المزيد

06 يناير 2019

دار العطاء تختتم 2018م بتسليم المنزل رقم 80

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة