وفد كويتي يطلع على تجربة السلطنة في تطوير الخدمات الصحية

مسقط – الرؤية

قام وفد من المركز الوطني للمعلومات الصحية بدولة الكويت بزيارة وزارة الصحة، وضم الوفد رئيسة المركز الدكتورة فاطمة عبدالرحمن العسومي والدكتورة إسلام كمال عبد العزيز خبيرة بالمركز، وتأتي الزيارة بهدف التعرف على نظام المعلومات الصحية بالوزارة والمصادر الرئيسية للبيانات الصحية وروافدها التي تُعد مصادر موثوقة ودقيقة ومتطورة في آلياتها منذ 4 عقود خلت، حيث كانت ولازالت محط الإشادة والاهتمام من قبل المؤسسات الرائدة داخل السلطنة وخارجها. والتقى الوفد بالدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات الذي رحب بهم وثمن زيارتهم واهتمامهم بالاطلاع على ما وصلت إليه الأنظمة الحديثة والمتبعة في مختلف المجالات بوزارة الصحة، شارحًا لهم ما تحقق في الوزارة منذ مطلع السبعينات، مبيناً الطفرة العلمية والمعرفية والمعلوماتية التي ساهمت بالمنهجيات الحديثة المعتمدة بالوزارة في تطور النظام الصحي وانعكاس ذلك على حياة أفراد المجتمع وصحتهم من خلال الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمختلف مستوياتها.

وسلط الدكتور أحمد بن محمد القاسمي الضوء على مسيرة التخطيط الصحي الإستراتيجي وتطوره في الوزارة والمنهجيات التي تم تبنيها والعمل بها في كل مرحلة زمنية معينة بما يتوافق مع تلك المرحلة وصولًا إلى إصدار النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) .

كما زار الوفد دائرة المعلومات والإحصاء التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات للوقوف على نظام المعلومات الصحية بالوزارة وما يحويه من كم هائل من البيانات والمعلومات الصحية والمؤشرات التي تستخدم بشكل مباشر وغير مباشر في التخطيط الصحي وإعداد السياسات والاستراتيجات الصحية في مختلف المستويات.

ووقف الوفد خلال زيارته المديرية العامة لتقنية المعلومات على نظام الشفاء الذي يعد أحد الأنظمة التي تفخر بها الوزارة والذي تم إنتاجه في الوزارة وتطويره وإدارته بواسطة كفاءات عمانية، وتعرفوا على ما يزخر به النظام من خدمات إلكترونية تفوق المائة وإربع عشرة خدمة إلكترونية وكذلك عدد ستين برنامجًا إلكترونيًا، واستمع الوفد إلى شرح واف وشامل للمميزات التي يحويها النظام وطريقة عمله وإيجابياته التي جعلت منه منافسًا لأرقى البرامج العالمية من حيث حجم البيانات وشموليتها وسهولة إدارتها والتعامل مع البرنامج بكل يسر ومرونة من قبل العاملين في مختلف المستويات المقدمة للرعاية الصحية.

كما زار الوفد المديرية العامة لمستشفى خولة، حيث قدم المختصون بالمستشفى شرحًا تفصيليًا لآلية عمل نظام الشفاء بدءًا من دخول المريض للمؤسسة وتسجيله بالسجلات الطبية وحتى استلامه للدواء من الصيدلية مرورًا بكل مراحل تقديم الخدمة.