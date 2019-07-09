برنامج تعاون بين "التربية" والجامعات المعنية ببرامج إعداد المعلمين

مسقط – الرؤية

وقع سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية – رئيس اللجنة المعنية للإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهليهم، أمس، برنامج تعاون مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة "صحار، وظفار، ونزوى، والشرقية" بشأن تطوير التدريب الميداني لطلبة التخصصات التربوية.

وتأتي الاتفاقية في إطار الاهتمام الذي توليه السلطنة بالتعليم، من خلال تدريب الطلاب المعلمين في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولتعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات الخاصة، المتمثلة أحد جوانبه في تدريب الطلبة المعلمين الملتحقين بكلية التربية في الميدان العملي بالمدارس المتعاونة.

وقال البلوشي إنّ الوزارة نسقت مع الجامعات الخاصة بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول التربية العملية للطلبة الذين يدرسون تخصصات تربوية في كليّات التربية في هذه الجامعات؛ على اعتبار أنّ التربية العملية مكون أصيل من مكونات بناء هذا المعلم. مُضيفًا أنّ أمر العناية بهذا المكون يعد ضروريا لإعداد المعلم الذي يمتلك المهارات اللازمة للتميز في التدريس؛ لذلك تمت هذه التفاهمات مع هذه الجامعات الخاصة التي تقوم بإعداد هؤلاء المعلمين بعد أن تمت سابقاً مع جامعة السلطان قابوس.

وأردف سعادته أنّ الوزارة تشرف بشكل دقيق على عمليات الإعداد الميداني لهؤلاء الطلبة الذين سيكونون معلمين مستقبلاً، وهناك برامج تربية عملية قائمة في الأصل، لكن هذا التأطير يساعدنا على إعداد ورسم طريقة الإعداد الميداني لهم، وهذا يأتي في إطار التوجّه الذي أقرّه مجلس التعليم عام 2015م حول تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين داخل السلطنة وتوطين هذه البرامج والارتقاء بمستوى نوعيتها وجودتها لضمان جودة معلم عُماني أفضل بكافة المدارس.