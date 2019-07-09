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برنامج "نقلة" ثمرة تعاون "التوجيه المهني" و"نما القابضة"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

برنامج "نقلة" ثمرة تعاون "التوجيه المهني" و"نما القابضة"

 

مسقط - الرؤية

نفّذ المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم برنامج خبرات العمل "نقلة" بالتعاون مع شركة نما القابضة ممثلة بشركة مزون للكهرباء بفنجا، وبإشراف ومتابعة من قسم التوجيه المهني بتعليمية الداخلية، وذلك على مدار أسبوعين.

 

وجاءت فكرة تنفيذ البرنامج الذي استهدف 7 من طلاب مدارس سمائل وبدبد لتدريبهم على المهارات العملية في سن مبكرة بهدف تنمية خبرات عملية فاعلة ذات أثر ملموس في الممارسات الحياتية للطلبة، وتحديد مساراتهم العلمية والعملية وربطهم ببيئة العمل وفهم الدور الذي سيقومون به بعد تخرجهم.

وتمّ تعريف الطلاب ببرنامج مشروع نقلة والشركة المستضيفة مع تقديم نبذة عن الكهرباء وفوائدها في حياتنا وإجراءات السلامة عند التعامل معها ومعلومات عامة عن قطاع الكهرباء بالسلطنة بداية من التوليد وانتهاء بالتوزيع واستعراض أسماء وأنواع المحطات، ومكوّنات النظام الكهربائي بشكل عام.

كما تمّ تنفيذ حلقة عمل تفاعلية عن مشروع الدائرة الكهربائية مع تقديم إرشادات عامة للوقاية من الكهرباء وقام الطلاب بجولة على دوائر الشركة كدائرة الشؤون المالية والشؤون الإدارية مع التركيز على الدوائر الفنية وخصوصًا دائرة المشاريع والموارد البشرية إلى جانب تنفيذ زيارة ميدانية إلى أحد مواقع العمل بالتنسيق مع الدوائر المختصة، وتوفير ملابس السلامة للطلاب، واختتم البرنامج بالتدرب على تنفيذ مشروع للطاقة المتجددة مع توفير قطع التركيب.
يذكر أنّ البرنامج ينقسم إلى 3 مراحل أساسية تعنى الأولى منها بتطبيق مقاييس مهنية على الطلبة لقياس توافق قدراتهم الشخصية وميولهم ورغباتهم مع المسارات المهنية المستقبلية التي يرغبون بها، وستعنى المرحلة الثانية بتقديم جانب نظري يحتوي على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالحياة العملية، أمّا المرحلة الثالثة فتُعنى بالجانب التطبيقي الذي يتم من خلاله السماح للمشاركين بالممارسة الفعلية للوظائف التي يتم توزيعهم عليها.

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